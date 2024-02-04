Соцзащита вызвалась помочь поселившейся в подъезде матери с детьми Соцзащита окажет помощь поселившейся в подъезде матери с детьми в Москве

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Многодетная семья, некоторое время жившая в подъезде в Москве, будет проживать в социальном центре в комфортных условиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения. Когда решится вопрос с арендой квартиры, им помогут с переездом, а также окажут помощь с детьми, подчеркнули в ведомстве.

Мы будем оставаться с семьей на связи и помогать в решении бытовых и юридических вопросов. В настоящее время родители получают все выплаты и льготы от города, — добавили собеседники агентства.

Ранее стало известно, что женщину с тремя детьми, которые жили в подъезде дома на Тагильской улице в Москве, поселили в социальной гостинице. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская отметила, что ситуация стала следствием финансовой безграмотности и юридической некомпетентности мамы: женщине окажут необходимую помощь, чтобы она и дети как можно скорее вернулись к нормальной жизни.

Незадолго до этого москвичка с тремя несовершеннолетними детьми поселилась в подъезде жилого дома на Тагильской улице. Там находилась ее квартира, которую она сдала в аренду на полгода примерно за миллион рублей, а сама с детьми тем временем съехала на съемное жилье подешевле. Но из арендованного жилья женщину выселили, после чего она была вынуждена вернуться к себе. Арендаторы освобождать жилплощадь не захотели, пока она не вернет обратно миллион рублей. Его женщина уже потратила, поэтому решила остаться жить в подъезде.

При этом в соцсетях 48-летняя женщина представляется «счастливой матерью шестерых детей» и «перинатологом-остеопатом». По ее словам, она училась в США и приняла порядка 3000 успешных родов.