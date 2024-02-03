Женщина с тремя детьми поселилась в подъезде дома на востоке Москвы Прокуратура заинтересовалась семьей, поселившейся в подъезде дома в Москве

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Женщина с тремя несовершеннолетними детьми поселилась в подъезде жилого дома на Тагильской улице в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Она разместила там мебель, вещи и предметы первой необходимости. Ведомство проводит проверку.

Женщина с тремя несовершеннолетними детьми временно разместилась в подъезде жилого дома на улице Тагильская, расположив там мебель, вещи и предметы первой необходимости. Установление всех обстоятельств произошедшего, а также восстановление нарушенных жилищных прав на контроле в прокуратуре, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жительница обрушившегося дома по улице Нариманова в Ростове-на-Дону второй раз осталась без крыши над головой. Как рассказала пострадавшая Нелли Максимова-Маляр, она является беженкой из ДНР, откуда уехала, бросив квартиру и работу, так как боялась обстрелов.

До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону 27 января обвалилась часть стены жилого дома на улице Нариманова, а на следующий день произошло обрушение целой секции подъезда. Жильцов эвакуировали после первого происшествия, поэтому никто не пострадал. Власти города выплачивают собственникам квартир компенсации.