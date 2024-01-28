Жительница Ростова-на-Дону рассказала о состоянии обрушившегося дома «Газета.Ru»: стены аварийной пятиэтажки в Ростове-на-Дону рушатся уже третий раз

Фото: 61.mchs.gov.ru

Аварийный дом на улице Нариманова в Ростове-на-Дону сильно просел, по ночам были слышны скрипы, сообщила «Газете.Ru» местная жительница Ольга. По ее словам, обрушения происходили и раньше — так, у ее родителей обвалилась межкомнатная стена.

Вывалилась стена на первом этаже. Но это уже не первый раз, а третий как минимум в разных местах. У родителей стена упала межкомнатная от давления. Управляющая компания заложила и закрасила стену. Дом просаживается сильно, ночью слышны скрипы, — заявила она.

Ольга отметила, что пятиэтажный дом находится в таком состоянии уже 10 лет. По ее словам, жильцам предложили самостоятельно выселиться, когда дом признали аварийным. Но компенсация от властей была небольшой, на нее нельзя было купить новую квартиру.

Утром 28 января губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что у аварийного дома № 72/2 на улице Нариманова в региональном центре обрушился первый подъезд. Пострадавших в результате инцидента нет, здание оцеплено.

Позже сообщалось, что жильцы пятиэтажки в Ростове-на-Дону, в которой обрушился подъезд, получат материальную помощь в размере от 10 до 40 тысяч рублей. Каждой семьей будут заниматься в индивидуальном порядке.