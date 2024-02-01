Беженка из ДНР вторично лишилась жилья из-за рухнувшего ростовского дома

Фото: t.me/golubev_vu

Жительница обрушившегося дома по улице Нариманова в Ростове-на-Дону второй раз осталась без крыши над головой, пишет KP.RU. Как рассказала пострадавшая Нелли Максимова-Маляр в беседе с изданием, она является беженкой из ДНР, откуда уехала, бросив квартиру и работу, так как боялась обстрелов.

Мне не везет. Сбежала из Краматорска от обстрелов, а в Ростове дом обрушился, — рассказала женщина.

По ее словам, в Ростов-на-Дону она переехала в 2014 году. Последние два года снимала комнату в обрушившемся доме. О ЧП узнала, будучи в больнице, фото и видео обрушения женщине прислали соседи. Как призналась беженка, после выписки она не может попасть домой, чтобы забрать самое необходимое — здание оцеплено, его исследуют специалисты.

Как пишет издание, теперь женщина не знает, куда идти и где жить, так как не является собственницей жилья. Пока Максимова остановилась у знакомых и обратилась в благотворительную организацию за одеждой, обувью и постельными принадлежностями.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону 27 января обвалилась часть стены жилого дома на улице Нариманова, а на следующий день произошло обрушение целой секции подъезда. Жильцов эвакуировали после первого происшествия, поэтому никто не пострадал. Власти города выплачивают собственникам квартир компенсации.