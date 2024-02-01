Волонтеры, помогающие беженцам с Украины: есть ли среди них предатели?

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

В Белгороде задержали девушку-волонтера, которая помогала украинским беженцам. В чем ее обвиняют, бывали ли подобные случаи и есть ли среди таких волонтеров предатели?

За что задержали девушку-волонтера из Белгорода

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на юриста Евгения Соколова сообщил, что в Белгороде задержали волонтера Надин Гейслер (Надежду Россинскую). По данным источника, девушка занималась помощью беженцам с Украины.

Гейслер задержали по уголовной статье о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Волонтера подозревают в призывах к финансированию ВСУ.

Гейслер задержали в поезде сотрудники ФСБ. Сейчас она находится в белгородском управлении спецслужбы. По данным канала, девушка также помогала украинцам возвращаться в страну через КПП «Колотиловка», который остается единственным работающим пунктом пропуска между странами.

«В марте 2022 года активистку задержали за то, что она с сестрой раздавала в центре Белгорода цветы в желто-синей одежде. Девушку оштрафовали на 15 тыс. рублей за несанкционированное пикетирование, позже штраф отменили», — добавляет Telegram-канал.

Были ли подобные случаи

20 ноября 2023 года против белгородского волонтера Александра Демиденко, помогавшего перевозить украинских беженцев, возбудили второе уголовное дело — по статье о госизмене (ст. 275 УК). Об этом сообщал Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на сына мужчины Олега. Уточняется, что Демиденко обвинили в передаче секретных сведений украинской стороне.

Первое уголовное дело против волонтера касалось незаконного оборота оружия (ч. 1 ст. 222.1 УК). О задержании 61-летнего Александра Демиденко стало известно 17 октября.

Фото: РИА Новости Волонтеры помогают беженцам из Изюма в центре временного размещения в Белгороде

Могут ли волонтеры быть предателями

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ заявил, что власти помогали и обязательно будут помогать представителям волонтерского движения, участники которого добровольно берут на себя реализацию важнейших задач.

В ходе мероприятия член комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Евгений Козеев рассказал главе государства о волонтерской деятельности по поддержке беженцев из зоны СВО и доставке гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР.

«Что касается поддержки волонтеров. Мы всегда это делали. Как не поддержать тех людей, которые добровольно берут на себя такую важную миссию, как реализация важнейших задач, перед которыми стоит государство и общество, напрямую помогают людям. Мы помогали и обязательно будем это делать», — сказал Путин.

Координатор белгородской волонтерской организации «Вторая жизнь» Тамара Цветкова в интервью Lenta.ru 20 августа 2023 года объяснила, почему помогает беженцам с Украины.

«Меня многие спрашивают: „Почему ты помогаешь беженцам?“ А вот пройдет время, и мои внуки или даже правнуки спросят меня: „Бабулечка, а что ты делала в то смутное время? Где ты была?“ А я вот где была. И мне не стыдно будет за то, что я делала в эти трудные для всех дни», — отметила волонтер.

После начала СВО в Сети появился новый вид мошенничества — злоумышленники вымогают деньги под видом пожертвований для беженцев и пострадавших в результате СВО, рассказали изданию «Известия» эксперты по информационной безопасности. Специалисты подчеркнули, что помогать попавшим в беду людям следует только через официальные организации — в противном случае средства, направленные на благотворительность, могут уйти мошенникам или предателям Родины.

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