Стало известно, почему москвичка с тремя детьми поселилась в подъезде SHOT: москвичка сдала квартиру и поселилась в подъезде после растраты денег

Фото: t.me/moscowproc

Москвичка, поселившаяся в подъезде жилого дома у дверей своей квартиры вместе с тремя несовершеннолетними детьми, ранее сдала это жилье на шесть месяцев, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина получила за аренду 1,2 млн рублей и съехала в квартиру в Подмосковье. Но из арендованного жилья ее выселили вместе детьми и животными.

Когда женщина вернулась к себе в квартиру, арендаторы потребовали деньги обратно. В противном случае они отказались съезжать. Вырученные средства к тому моменту москвичка уже потратила, поэтому решила проблему таким образом.

В соцсетях 48-летняя женщина представляется «счастливой матерью шестерых детей» и «перинатологом-остеопатом». По ее словам, она училась в США и приняла порядка 3000 успешных родов.

Ранее сообщалось, что ситуацией заинтересовалась прокуратура. О происходящем надзорное ведомство уведомили соседи.