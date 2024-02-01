Краснодарец попытался взыскать с компании 5,6 млрд рублей и попал под суд Житель Краснодара незаконно пытался взыскать с компании более 5,6 млрд рублей

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Житель Краснодара незаконно попытался взыскать с коммерческой организации более 5,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по городу. По данным правоохранителей, 35-летний мужчина, зная о кредиторской задолженности компании по договорам субподряда, заключил соглашение об уступке права требования, после чего предоставил в суд ложное исковое заявление о взыскании с организации задолженности в его пользу.

Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — говорится в сообщении.

Судья удовлетворил иск злоумышленника, однако он не успел получить чужое имущество по независящим от него обстоятельствам. Как рассказали полицейские, глава фирмы заподозрил обман и обратился к правоохранителям.

Ранее прокурор попросил приговорить экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову к восьми годам заключения по делу о мошенничестве. Экс-замминистра обвиняется в хищении порядка 50 млн рублей, которые были выделены на образовательные программы. Других фигурантов, включая бывших руководителей «Шанинки» и РАНХиГС, предложили посадить на сроки от трех до шести с половиной лет.