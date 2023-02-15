Ударивший зрительницу в слезах психолог сравнил себя с Киркоровым Лектор Сатья Дас принес извинения за то, что ударил женщину на своей встрече в Великом Новгороде

Блогер, специализирующийся на вопросах семейных отношений, Сатья Дас (настоящее имя — Сергей Яковлев) принес извинения за инцидент в Великом Новгороде, где он ударил зрительницу. В своем официальном паблике он объяснил, что женщина пыталась сорвать мероприятие, а раздражение лектора усугублялось накопленной усталостью.

В течение двух часов слушательница пыталась сорвать лекцию. Не помогали никакие средства успокоения. Градус повышался и произошло то, что произошло. Сыграли роль и накопленная усталость, и напряжение от беседы со слушательницей, и переживание за тех людей, которые пришли получать ответы на вопросы, а не слушать словесные перебранки. Это не оправдывает меня, при любых обстоятельствах подобное недопустимо. Я сожалею о случившемся. Я и моя команда приносим извинения, — написал в соцсети Сатья.

Мужчина также расстроился, что инцидент получил широкую огласку в средствах массовой информации.

Жаль, что тебя показали по НТВ. 17 лет читаешь потрясающие вещи — хоть бы кто [рассказал] о тебе. Достаточно побыть немного Филиппом Бедросовичем и вот ты звезда, — пошутил блогер, имея в виду неоднократные инциденты певца Киркорова, в которых он оскорблял и бил женщин.

Также Сатья пояснил, что не нашел общего языка со зрительницей и «начал защищать публику», а охрана вовремя не успела среагировать на ситуацию.

Конфликт произошел 12 февраля. Женщина пришла на выступление Сатьи с супругом, чтобы решить некоторые вопросы. Лектор требовал от женщины «заткнуться», пока он не решится ее выгнать. Зрительница при этом плакала и в моментах срывалась на крик. В итоге Сатья подошел к ней, чтобы вывести за руку, взял ее сумку и через несколько секунд ударил ею зрительницу по голове.

Сатья Дас не имеет психологического образования и называет себя «экспертом по семейным отношениям». В аннотациях к своим лекциям он представляется популярным автором и отмечает миллионные тиражи своих книг.

В Госдуме готовится к рассмотрению законопроектах о регулировании психологической помощи в России. Экспертное сообщество отмечает, что до 20% практиков, оказывающих услуги в области психологического консультирования, не имеют профильного образования.