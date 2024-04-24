Удар по Шойгу? Почему замминистра обороны Иванов задержан на самом деле

Фото: МО РФ

Тимур Иванов

Генерал Тимур Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в получении взятки не менее одного миллиона рублей. Какое наказание грозит заместителю министра обороны России, какие есть версии причин случившегося, правда ли, что задержание Иванова — удар по главе Минобороны Сергею Шойгу?

Что известно о задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович», — уточняется в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидер страны Владимир Путин проинформирован о задержании Иванова.

«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу»,— сказал представитель Кремля.

Чем занимался Иванов в Минобороны

В зону ответственности Иванова входили организация управления имуществом, расквартирование войск, а также жилищное и медицинское обеспечения. Он отвечал за планирование закупок товаров, работ и услуг в рамках гособоронзаказа.

Помимо этого, среди курируемых вопросов инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов Минобороны.

Когда Иванова назначили заместителем министра обороны

Тимур Иванов получил пост замминистра обороны указом президента в мае 2016 года. До этого с 2013 по 2016 год он был гендиректором подведомственного Минобороны «Оборонстроя», специализирующегося на строительстве жилья для военных, а также социально-значимых и стратегических объектов военного назначения.

До прихода в Минобороны, в мае — ноябре 2012 года, Иванов был зампредседателя правительства Подмосковья. В этот период губернатором Московской области был Сергей Шойгу. До этого Иванов работал в энергетической отрасли: в департаменте сооружения атомных объектов Минатома, был вице-президентом «Атомстройэкспорта», входил в состав правления «Интер РАО ЕЭС», возглавлял Российское энергетическое агентство Минэнерго.

Сколько денег у Иванова?

Тимур Иванов входил в рейтинг Forbes «Богатейшие силовики России — 2019» с семейным доходом за 2018 год в размере 136,7 млн рублей, доходом его самого — 13,6 млн.

Какая причина задержания Иванова

Согласно предъявленной статье ч. 6 ст. 290 УК РФ, Тимур Иванов подозревается в получении взятки не менее миллиона рублей. Его вина пока не доказана, впереди следствие.

Следователи будут требовать в качестве меры пресечения для Иванова арест, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

Какие еще есть версии задержания Иванова

Политолог Сергей Марков написал в своем Telegram-канале, что, по его мнению, есть несколько версий причин задержания Тимура Иванова.

Первую он охарактеризовал как «борьбу башен, подкоп под министра», отметив, что это версия конспирологов.

По «версии военкоров», как пишет Марков, Иванова могли задержать, так как «человек потерял берега. И жалобы на него переполнили чашу терпения».

Согласно третьей версии, «слишком большие деньги идут в оборонку и пора дать сигнал всем: не надо этим пользоваться». Еще одно предположение связано с возможным пребыванием семьи за границей.

Также, как считает Марков, нельзя исключать, что заместителя Шойгу «просто поймали на взятке миллион рублей».

Может ли теперь Шойгу потерять пост главы Минобороны

По мнению Сергея Маркова, после задержания Тимура Иванова «все гадают — а может быть, это сигнал Шойгу, что его не будет в следующем правительстве после 7 мая».

«Успокойтесь. Будет. Шойгу с катастрофического 2022 года сделал новую армию, которая отразила наступление ВСУ в 2023. И в 2024-м уже наступает. Шойгу совершил управленческий подвиг», — заключает политолог.

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