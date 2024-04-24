Стало известно, что замглавы МО Иванов делал перед задержанием МО: днем перед задержанием замглавы МО Иванов участвовал в заседании коллегии

Фото: МО РФ

Тимур Иванов

Задержанный заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов еще днем во вторник, 23 апреля, присутствовал на заседании коллегии министерства. Соответствующее видео предоставило МО России — на кадрах Иванов вместе со всеми слушает выступление министра обороны Сергея Шойгу, передает ТАСС.

Напомним, что после этого замглавы задержали. Следственный комитет планирует обнародовать подробности уголовного дела в отношении Иванова завтра, 24 апреля.

Сейчас с ним проводятся следственные действия. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что к ним приступили после его задержания по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере.

Ранее в правоохранительных органах информировали, что следователи будут требовать в качестве меры пресечения для заместителя министра обороны арест, поскольку его предполагаемое преступление относится к особо тяжким. До этого СК известил, что Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Другой информации ведомство не опубликовало.

При этом Telegram-канал Readovka узнал, что его подозревают в получении взятки в размере не менее одного миллиона рублей. Как напоминает Readovka, по предъявленной статье ч. 6 ст. 290 УК РФ Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.