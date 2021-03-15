Учителя оценили идею единого оклада для молодых педагогов

https://static.news.ru/photo/13f98162-85bf-11eb-adae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введение единого стартового федерального оклада молодым учителям в возрасте до 35 лет в размере полутора-двух МРОТ поможет улучшить ситуацию при условии, что эта мера поднимет зарплаты по стране до уровня московских. Об этом заявил заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург.

Если сегодня мы регионы поднимем до зарплат московских учителей, я аплодирую. А если мы москвичей опустим до уровня регионов, то это будет безобразие полное, — цитирует URA.RU педагога.

Ямбург отметил, что в России существует закономерность, когда за работу одинаковой сложности в разных регионах получают разную зарплату. Так, разница есть даже между заработной платой учителя в Москве и в Подмосковье.

Заслуженный учитель РФ, преподаватель магистратуры учителей словесности при ВШЭ Евгения Абелюк заявила, что ситуацию с молодыми кадрами в школах не удастся спасти, если оклад будет поднят только до 26 тысяч рублей (исходя из того, что МРОТ составляет 12 792 рубля). По её словам, зарплата педагогов должна оцениваться в соответствии с имеющимися заслугами.

Как сообщал NEWS.ru, депутат Госдумы Елена Строкова выступила с предложением выплачивать учителям в возрасте до 35 лет федеральный оклад в размере полутора-двух МРОТ. Это стартовый оклад, который нужно зафиксировать в системе оплаты труда педагогов.