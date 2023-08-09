Ученый: в России отсутствует программа по борьбе с астероидами Научрук ИКП Моисеев сообщил об отсутствии госпрограммы против астероидов

Фото: Сергей Корсаков/Роскосмос

Федеральной программы по борьбе с астероидами, создание которой анонсировали в Роскосмосе и РАН в 2019 году, в России не существует, рассказал NEWS.ru научный руководитель Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев. По его мнению, создание космической обороны для защиты от космических угроз будет в разы дороже, чем аналогичные наземные системы, которые используются оборонными ведомствами разных стран мира.

[В России] нет такой программы. Есть несколько институтов, которые этой проблемой занимаются. Самое серьезное, что делается в этом направлении у нас, — это то, что купили пару широкоугольных телескопов астрономам. Этой проблемой активно занимается международное сообщество, а Россия — практически нет, — заявил Моисеев.

Также он добавил, что «сбитие астероидов — это чисто теоретический пассаж, который вряд ли будет реализован». Самое главное, по мнению исследователя, заключается в том, чтобы обнаружить эти астероиды, чем научные институции уже занимаются.

Собеседник NEWS.ru отметил, что создание системы космической обороны для защиты от гипотетических столкновений Земли с астероидами потребует колоссальных затрат.

Система ПВО, которая расположена на земле, стоит бешеных денег. А чтобы построить такую же систему для защиты от астероидов, нужны в тысячи раз большие деньги. <...> Есть класс астероидов на очень вытянутых орбитах, которые остаются незамеченными. Когда говорят о системе космической обороны, упоминаются именно эти астероиды. А если астероид известен, известно и то, как с ним справиться, и никаких сооружений, которые просто так стоят и ждут чего-то, не требуется, — добавил Моисеев.

Ранее Центр изучения околоземных объектов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщил, что 23 августа к земле приблизится потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 960 метров. Уточняется, что небесное тело пролетит на расстоянии 6 млн километров от планеты.

В начале 2019 года представитель Роскосмоса Юрий Макаров на заседании президиума РАН по тематике космических угроз предложил совместно разработать нацпроект в космической сфере, в том числе по противодействию астероидам. Впоследствии в академии санкционировали разработку проекта национальной программы изучения проблем и методов парирования угроз астероидов и комет, а также космического мусора.

В конце 2014 года МЧС предлагало разработать федеральную целевую научно-техническую программу по созданию национального сегмента мониторинга и прогноза астероидно-кометной опасности со сроками реализации до 2026 года. Предполагаемая стоимость программы тогда оценивалась на сумму более 50 млрд рублей.