Участвовать в протестах против падения уровня жизни готовы 28% россиян

https://static.news.ru/photo/7ba703d4-a3f2-11ea-a12d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принять участие в массовых акциях протеста против падения уровня жизни готовы 28% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого «Левада-Центром».

Скорее всего не присоединятся к протестам 68% опрошенных, ещё 4% затруднились ответить на вопрос.

То, что такие выступления вполне возможны, считают 27% респондентов. Маловероятными их назвал 61% опрошенных.

По мнению россиян, в первую очередь государство в период пандемии должно поддерживать семьи с детьми, пенсионеров и малоимущих. 12% респондентов заявили, что помощь должна быть оказана всем гражданам страны без исключения.

Опрос проводился 22–24 мая. В нём участвовали 1623 человека в возрасте от 18 лет, сообщается на сайте центра.

Ранее NEWS.ru писал, что единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет получат 10 млн семей уже 1 июня. Глава правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру труда Антону Котякову проконтролировать выплату пособий.