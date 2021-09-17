Участок в Балашихе закрыли из-за видео с вбросом

Избирательный участок № 3667 в Балашихе приостановил работу после появления видеозаписей с вбросом бюллетеней. КОИБ, куда положили несколько бюллетеней, опечатали, рассказал глава местного избиркома Илья Берёзкин. Об этом пишет «Интерфакс».

Он отметил , что сейчас обсуждается решение о восстановлении голосования на этом участке с использованием стационарной урны.

Не буду кривить душой, скажу прямо — сказать, что это какая-то провокация, или сказать, что это полноценный вброс, — однозначно сейчас нельзя, — сказал Берёзкин.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что закрыть участок решили после появления в Telegram-канале «Команда Пивоварова» (канал соратников кандидата в депутаты от «Яблока» Андрея Пивоварова, который сейчас находится под арестом) видеозаписей с вбросами. На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно , что член комиссии с правом решающего голоса выдавала мужчине по несколько бюллетеней из каждой стопки.

После этого было зафиксировано ещё два случая вброса на этом участке.

Ранее молодой человек в Санкт-Петербурге попытался вбросить в урну на избирательном участке № 1615 восемь бюллетеней вместо четырёх. Он признался в фальсификации и рассказал, что лишние листки получил в метро.

В России стартовали выборы в Госдуму VIII созыва. В отличие от прежних парламентских кампаний, они продлятся три дня — с 08:00 17 сентября по 20:00 19 сентября. Первыми открылись участки на Камчатке и Чукотке, когда в Москве было 23:00 16 сентября, а последние закроются на территории Калининградской области 19 сентября в 21:00 мск. На это время действует запрет на публикацию данных об итогах голосования.