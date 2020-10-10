Убитый в Германии соратник Басаева готовил теракты в Москве и Беслане

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Убитый в Германии чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили принимал участие в подготовке теракта в Беслане и взрыва в московском метро в 2004 году на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая».

Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах.

По информации источника издания, боевик в 2005 году нелегально перешёл на территорию Грузии, где занимался распределением и доставкой финансовых средств незаконным бандформированиям в Чечню. В 2006 году он готовил террористическую группу для отправки на Северный Кавказ для провокации против российских миротворцев в Южной Осетии.

По подозрению в его убийстве задержали 49-летнего россиянина. В Германии его заподозрили в связях с российскими спецслужбами. В МИД России опровергли эти предположения, назвав их домыслами.

Хангошвили называют одним из приближенных к лидерам боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову. Он был убит выстрелом в голову в парке Берлина 23 августа 2019 года.