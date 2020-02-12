Заур Дадаев, убивший политика Бориса Немцова, подал апелляцию на решение Куйбышевского районного суда Иркутска о его переводе в тюрьму из исправительной колонии.
В суде рассказали, что дело было рассмотрено 25 декабря. Руководство колонии просило о переводе осуждённого, представление было удовлетворено,
Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве. Исполнители преступления братья Анзор и Шадид Губашевы, а также Заур Дадаев, Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов были приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет колонии строгого режима. Заказчики преступления до сих пор не найдены.
Ранее NEWS.ru писал, что группа оппозиционеров, среди которых политик Алексей Навальный и музыкант Андрей Макаревич, написали мэру Москвы открытое письмо. Они просят не препятствовать проведению марша памяти Бориса Немцова 29 февраля.
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