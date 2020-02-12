https://static.news.ru/photo/c0a03be8-4daa-11ea-8667-fa163e074e61_660.jpg Заур Дадаев Фото: АГН «Москва»

Заур Дадаев, убивший политика Бориса Немцова, подал апелляцию на решение Куйбышевского районного суда Иркутска о его переводе в тюрьму из исправительной колонии.

В суде рассказали, что дело было рассмотрено 25 декабря. Руководство колонии просило о переводе осуждённого, представление было удовлетворено, передаёт РИА Новости. Жалоба на это решение поступила в Иркутский областной суд 12 февраля.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве. Исполнители преступления братья Анзор и Шадид Губашевы, а также Заур Дадаев, Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов были приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет колонии строгого режима. Заказчики преступления до сих пор не найдены.

Ранее NEWS.ru писал, что группа оппозиционеров, среди которых политик Алексей Навальный и музыкант Андрей Макаревич, написали мэру Москвы открытое письмо. Они просят не препятствовать проведению марша памяти Бориса Немцова 29 февраля.