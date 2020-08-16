У жонглировавшего младенцем мужчины могут быть проблемы с психикой

https://static.news.ru/photo/dc6650a8-dfca-11ea-bd96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

Москвич, который разместил в социальной сети ролик, на котором он жонглирует младенцем, может иметь проблемы с психикой. Об этом рассказал его приятель.

Игорь — парень хороший очень. Доброй души человек. Немного, правда, не от мира сего, как и его жена. У него до этого были жена и ребёнок. Она нашла мужика поперспективнее. Квартиру и прочее оставил им. Сам остался ни с чем. Встретил потом свою нынешнюю жену. Возможно, ему нужна помощь какая-то — психологическая, медицинская, — цитирует молодого человека StarHit.

В окружении отца считают, что он мог записать ролик ради шутки или хайпа.

Такой протест. Типа неформальность. У них могут быть проблемы. Но чем они обусловлены, остаётся только догадываться, — рассказал приятель.

Правоохранители допросили 35-летнего уроженца Москвы. По словам отца, у пользователей, посмотревших видео в социальной сети, сложилось впечатление, будто он небрежно обращается с малышом. Но на самом деле такие упражнения якобы являются необходимыми для развития его активности. Задержанный сравнил детей с обезьянками, с которыми, согласно дарвинистической системе, обращаются похожим образом их родители.

Ранее в социальной сети появился ролик, на котором россиянин взял младенца за ногу и начал им размахивать как игрушкой. На кадрах видно, что мужчина держит ребёнка за ногу, присвистывает, качает его вверх и вниз, после чего берёт малыша другой рукой и начинает размахивать им, периодически смотря в камеру. Ближе к концу ролика младенец начал плакать, после чего мужчина поднёс его к камере.

Сотрудники полиции в Сочи нашли в лесу родителей младенца. Они жили в палатке в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек. Сейчас ребёнку ничто не угрожает, сотрудники полиции осматривают место проживания молодой пары. Что касается матери новорождённого — женщину доставили в отдел полиции Хостинского района.

Также стало известно, что 15 августа СУ СК РФ по Краснодарскому краю инициировало вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения для дачи объективной правовой оценки, изучения условий жизни и воспитания ребёнка и принятия процессуального решения.

Кроме того, замглавы российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить на предмет наличия состава преступления видеоролик.

В настоящее время решается вопрос о передаче ребёнка органам опеки, писал NEWS.ru.