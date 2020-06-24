У Музея Победы на Поклонной горе в Москве выпустили в небо 200 голубей

Благотворительная акция «Голубь мира» прошла в 24 российских городах. В рамках мероприятия возле Музея Победы на Поклонной горе было выпущено в небо 200 голубей.
Голубь — пожалуй, самый узнаваемый символ мира. Эта акция стала нашей благодарностью героям войны, отстоявшим независимость нашей родины и подарившим нам сегодняшнюю счастливую жизнь. Мы хотим напомнить всем о ценности мира и необходимости сберечь его ради будущих поколений, — заявил директор музея Александр Школьник.
Также были подготовлены и другие акции. Так, к вечеру 24 июня 2020 года небо около музея будет подсвечено прожекторами. Такая же акция проводилась ровно 75 лет.
Военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошёл на Красной площади в Москве сегодня, 24 июня 2020 года. В нём приняли участие военнослужащие из армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии и Таджикистана.
Среди иностранных гостей праздника на центральной трибуне на Красной площади
Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Красной площади были приняты все необходимые меры эпидемиологической защиты.
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