У москвича выявили рекордное количество антител после «Спутника V»

Житель Москвы Сергей Тарасенко после прививки «Спутником V» сдал анализ на антитела к коронавирусу, и тест-система зафиксировала показатель в 27 тысяч антител. Об этом пишет Lenta.ru.

Мужчина сказал, что до вакцинации не болел, а обе прививки перенёс довольно легко: два-три дня повышалась температура и ощущалась слабость.

Я ношу маску, когда нужно — перчатки. Но не довожу всю эту историю до фанатизма, не обливаюсь антисептиком каждые полчаса, нет такой паранойи. Больше думаю о том, чтобы не заразить других, — сообщил Тарасенко.

Врачи ему сказали, что с уровнем антител повезло, но ревакцинироваться предстоит в любом случае. Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин считает, что результаты анализа во многом зависят от систем тестирования. Реакцию организма он объяснил сильной иммунной системой.

Ему ввели крошечную часть вируса, а уже получился такой серьёзный ответ. При настоящем коронавирусе слишком сильный иммунитет может быть опасен — развивается цитокиновый шторм. Это как взрыв. Взрыв, способный уничтожить весь организм, — сказал Кондрахин.

Ранее учёные заявили, что «Спутник V» безопасен для мужской репродуктивности.