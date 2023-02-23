«У художников свои окопы»: Шевчук объяснил, почему ушел в оппозицию Шевчук заявил о вечной оппозиционности художников

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Юрий Шевчук

Художники всегда находятся в оппозиции, потому что они не строят ничего «великого», в отличие от «имперцев», и не пытаются поставить свою страну выше других, заявил в разговоре с NEWS.ru музыкант, поэт и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук. Он подчеркнул, что по этой же причине сам всегда будет находиться в оппозиции. По словам Шевчука, у художников свои окопы и там они по-своему бьются за людей.

Он [художник] просто думает о человеке. Как он страдает, мучается, как у него сердце болит. Как он мучительно делает выборы. Как он иногда проигрывает, иногда побеждает. Поэтому получается, что искусство всегда в оппозиции. Поэтому такой как я всегда будет в оппозиции. Потому что я художник. У художников свои окопы. Они бьются за человека. За добро в нем. Тяжело адски, но с другой стороны, весело, — сказал Шевчук.

Легенда русского рока заметил, что художники иногда задают практически детские вопросы. Например, зачем «гробить сотни тысяч людей», чтобы потом договориться о мире? При этом, заметил Шевчук, такие вопросы почти всегда четкие и не окрашены никакой пропагандой.

В этих вопросах просто любовь к человеку. Я надеюсь, что я люблю человека. Особенно в России, на нашей земле. Я люблю любого человека, в любой стране. Но у нас особенно. Мои песни глубоко патриотичны. Если какие-то люди начинают меня обвинять в непатриотизме, это просто глупо, — добавил поэт.

Ранее Юрий Шевчук совместно с музыкантом из команды Земфиры (включена Минюстом РФ в список иноагентов) Дмитрием Емельяновым выпустили клип на песню «Родина, вернись домой». В своей новой видеоработе Шевчук обращается к Родине и говорит ей: «это не твоя война», прося страну «вернуться обратно». Клип доступен на YouTube.