«Это не твоя война»: Шевчук призвал Родину вернуться домой в новом клипе Шевчук выпустил клип на песню «Родина, вернись домой»

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Юрий Шевчук

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук совместно с музыкантом из команды Земфиры (включена Минюстом РФ в список иноагентов) Дмитрием Емельяновым выпустили клип на песню «Родина, вернись домой». В своей новой видеоработе Шевчук обращается к Родине и говорит ей, что «это не твоя война», прося ее «вернуться обратно». Клип доступен на YouTube.

Темен век мой, Господи, как все случилось? Рваный лик твой — укололась и забылась, не сходи с ума, это не твоя война, ждут грачи в полях весной, Родина, вернись домой! — спел Шевчук.

Съемкой клипа занимались режиссер кино и телевидения Александр Котт и сам Шевчук, текст песни лидер «ДДТ» написал еще летом 2022 года. На момент публикации заметки ролик набрал 164 тысячи просмотров и 38 тысяч лайков.

В конце января группа «ДДТ» объявила о переносе своих февральских выступлений в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге на неопределенный срок. Представители музыкального коллектива подчеркнули, что отмена концертов произошла «по не зависящим от группы и организаторов причинам». Поклонникам музыкантов разрешили вернуть деньги за билеты или же дождаться новых концертов.