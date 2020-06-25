У 20% москвичей после тестирования обнаружили антитела

https://static.news.ru/photo/74777f1a-b77c-11ea-8e8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У жителей Москвы на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа продолжает формироваться популяционный иммунитет. На данный момент почти у 20% прошедших тестирование горожан обнаружили антитела к COVID-19. Об этом 26 июня сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что соответствующее исследование было проведено с 5 по 18 июня. В нём поучаствовали свыше 90 тысяч москвичей.

Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться, и на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют, — цитирует Ракову ТАСС.

По последним обнародованным данным оперативного штаба, с начала пандемии коронавирус в Москве подтвердился у 217 791 человека, умерли 3669 пациентов.

За прошедшие сутки в 82 российских регионах коронавирус был подтверждён у 7113 человек. Заболевание без клинических симптомов протекает у 32% инфицированных. Общее число диагностированных случаев коронавирусной инфекции в РФ достигло 613 994. Излечились 375 164 человека (+6342 за сутки), скончались от инфекции 8605 пациентов (+92 за сутки).

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 9,4 млн человек по всему миру, более 482 тысяч умерли. РФ занимает третью строчку по количеству инфицированных с 613 994 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — 2 381 361 человек, на втором Бразилия — 1 188 631. Также в первой десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Перу, Иран и Чили.

Как ранее передавал NEWS.ru, за минувшие сутки в российской столице 1997 пациентов с коронавирусом успешно прошли лечение и выписаны из больниц. Теперь общее число москвичей, победивших болезнь, превышает 144 тысячи.