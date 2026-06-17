Творожные булочки вместо сырников — ингредиенты те же: выпекаю в духовке и подаю к чаю

Творожные булочки вместо сырников — ингредиенты те же: выпекаю в духовке и подаю к чаю

Творожные булочки — это отличная альтернатива сырникам, которые готовятся из тех же ингредиентов, но получаются более нежными и воздушными.

Для приготовления понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 200 г муки, 100 г сахара, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. ванильного сахара, щепотка соли, по желанию: 50 г изюма или кураги.

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, соль, масло и перемешайте. Постепенно всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Добавьте сухофрукты, перемешайте.

Скатайте небольшие круглые булочки. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить булочки по этому рецепту. Удивило, что с творожным тестом легко работать. С этой выпечкой можно экспериментировать. Например, добавьте в центр каждой заготовки положите кусочек шоколада — и у вас получатся булочки со сладкой начинкой.

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