Туристы ищут билеты в Казахстан после сообщений об открытии границы с РФ

https://static.news.ru/photo/a498de68-dfb4-11ea-aa55-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Количество поисков билетов в Казахстан продемонстрировало рост после сообщений о том, что страна готова открыть границу с Россией.

Согласно данным туристического сервиса Туту.ру, 13 августа число запросов на перелёты в Казахстан увеличилось в три раза по сравнению со средним уровнем первой декады месяца. Теперь оно находится на уровне августа 2019 года, уточняет РИА Новости.

Самым популярным авианаправлением в Казахстан стал город Алматы. Так, средний чек по проданным билетам на сентябрь — октябрь из Москвы составляет 9 839 рублей в одну сторону, 15 002 рубля туда и обратно.

Тем не менее ощутимого всплеска продаж пока не наблюдается. По всей видимости, россияне хотят дождаться официального открытия авиасообщения.

На сегодняшний день для тех, кто прилетает международными нерегулярными пассажирскими авиарейсами, действуют меры предосторожности. Речь идёт об обязательном измерении температуры и заполнении анкеты. Также пассажир может быть отправлен на карантин. В случае наличия справки об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР, с момента получения которой прошло не более пяти суток на момент пересечения госграницы Казахстана, прилетающим разрешается перемещаться по стране. Отсутствие такой справки означает необходимость прохождения лабораторного обследования на COVID-19 по месту пребывания для иностранцев или по месту проживания для граждан Казахстана в течение 48 часов со дня прилёта. Дополнительно предусмотрен домашний двухнедельный карантин.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провёл заседание государственной комиссии, на котором был рассмотрен план поэтапного снятия карантинных мер в стране.

Он начнёт работать с 17 августа. С этого дня во всех регионах возобновят работу ТРЦ, бутики, торговые сети, крытые рынки (при условии заполняемости не более 30%), детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (с группами не более пяти человек), дежурные группы детских дошкольных учреждений (не более 15 человек), аттракционы на открытом воздухе.