Трихолог назвала идеальные время и способ мытья головы Трихолог Егорова: голову лучше мыть две минуты и массировать подушечками пальцев

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Оптимальное время мытья головы — около двух минут, рассказала NEWS.ru трихолог Татьяна Егорова. Она отметила: если вода все равно темная и грязная — стоит повторить процедуру. Медик подчеркнула: массировать кожу нужно только подушечками пальцев, а не ногтями, во избежание травм.

Двух минут достаточно. Если вода темная и грязная, стоит еще раз помыть голову. Нельзя массировать ногтями из-за возможных царапин, а только подушечками пальцев. У шампуня не должно быть слишком сильного запаха. Про сульфатные и безсульфатные шампуни идут споры. Сульфаты допустимы в небольших количествах. Если кожа головы чувствительна или есть какое-то заболевание, стоит покупать шампунь в аптеке по своей проблеме. Если проблем нет, тогда можно покупать любые шампуни, но стоит избегать резкого запаха, — добавила Егорова.

Ранее дерматолог Мария Васильева заявила, что человек может начать терять волосы в результате различных заболеваний, например, из-за проблем с щитовидной железой или гормональных изменений. По словам медика, физиологическое выпадение волос происходит ежедневно и связано с циклом их роста. Облысение может быть в том числе из-за перенесенных заболеваний, связанных с COVID-19, высокой температурой, стрессом, а также из-за операций под наркозом, уточнила трихолог.