Трихолог назвала болезни, при которых можно потерять волосы Врач Васильева: облысение может быть связано с заболеваниями щитовидной железы

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Человек может начать терять волосы в результате различных заболеваний, например, из-за проблем с щитовидной железой или гормональных изменений, рассказала «Газете.Ru» врач-трихолог, дерматолог Мария Васильева. По словам медика, физиологическое выпадение волос происходит ежедневно и связано с циклом их роста.

Патологическим является выпадение более 10% от общего объема волос с формирующимся поредением в определенных участках (височная, по линии центрального пробора, темени, макушки). Самостоятельно бороться с данной проблемой не рекомендуется, так как выпадение волос является только симптомом, а причин и болезней, которые могли его вызвать, достаточно много, — объяснила врач.

Облысение может быть в том числе из-за перенесенных заболеваний, связанных с COVID-19, высокой температурой, стрессом, а также из-за операций под наркозом, уточнила трихолог. В таких случаях важно создать полноценный рацион питания, в котором будет преобладать белок, восстановить уровень железа, витаминов и цинка в организме и начать пользоваться специальными наружными витаминизированными лосьонами.

Васильева уточнила, что потеря волос может быть связана с гормональными изменениями, например в пубертатный период, и заболеваниями щитовидной железы. Для того чтобы нормализовать гормональный фон, необходимо обратиться к гинекологу и эндокринологу. В таких случаях наружное лечение будет не очень эффективным, но все равно стоит пользоваться лосьонами с противовоспалительным компонентом.

Ранее россиянам рассказали, почему внезапно появляется лысина. По словам трихолога Марины Гайдайчук, волосы могут внезапно начать выпадать из-за стресса, нездорового питания, гормонального сбоя или лекарственных «побочек».