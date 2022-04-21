Россиянам дали совет по выбору идеального шампуня

Доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова в беседе с NEWS.ru рассказала, что человек должен выбирать шампунь по комфортности. По её словам, если у человека есть ощущения промытой головы, значит, это и есть ваш шампунь.

Вы должны ощущать, что вы промыли голову. Если у вас это ощущение есть, значит, это ваш шампунь. Если при этом не появилась мелкая перхоть, шелушение, зуд, сухость головы, то это идеальный шампунь. Универсального средства выбора шампуня не существует. Выбираете по комфортности, — объяснила Галлямова.

Трихолог также развеяла популярный миф о том, что шампуни с лауреатсульфатом натрия опасны. Специалист отметила, что подобный шампунь, наоборот, полезен для людей с жирной кожей головы.

Ранее врачи-трихологи Татьяна Егорова и Юлия Нагайцева сообщили, что спать с мокрой головой не вредно для волос, но может быть опасно для организма. По их словам, опасность для здоровья возникает в случае холода и сквозняка в помещении.

В свою очередь Нагайцева отметила, что перед сном волосы можно лишь слегка подсушивать у корней. Она добавила, что нежелательно спать с мокрой головой обладателям тонких волос, поскольку в этом случае повышается риск спутывания.