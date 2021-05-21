Третьеклассник в Таганроге первоначально угрожал убить учительницу

https://static.news.ru/photo/ea1275d6-ba37-11eb-8831-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Учительница, которую грозил изнасиловать третьеклассник, рассказала, что сначала он обещал её убить. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Видео, где школьник стоит у доски и выражается нецензурно, говорит, что «сейчас будет кровища», а затем имитирует удар ногой, появилось в Сети 21 мая. При этом, по словам женщины, сначала третьеклассник угрожал её убить.

После угрозы со стороны школьника учительница спросила: «А на видео слабо повторить угрозы?» Школьник ответил: «Не слабо». Так и появилось видео, сообщает канал.

Мать третьеклассника считает, что учительница сама виновата в поведении ученика. Она якобы не заработала авторитета у детей. При этом она уверяет, что с сыном всё в порядке, хотя в четыре года у мальчика были сотрясение и отёк мозга, после чего он стал постоянно улыбаться.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ростовской области начала проверку по данному инциденту. В областном главке МВД заявили, что аналогичное мероприятие проводят и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.