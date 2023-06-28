Тренер объяснила, как ускорить метаболизм после 30 лет Тренер Волынкина: снижение числа суточных килокалорий ускорит метаболизм

Фото: Shutterstock

Метаболизм замедляется у человека после 25 лет, однако переломный момент наступает уже после 30, заявила NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. По ее словам, в среднем метаболизм замедляется на 2% каждые десять лет, поэтому необходимо сокращать суточное потребление килокалорий.

На первый план выходят индивидуальные особенности организма, но в среднем метаболизм замедляется на 2% каждые десять лет. Человек, который хочет оставаться в хорошей форме, должен вести активный образ жизни, соблюдать диеты, заниматься спортом. Ему необходимо каждые десять лет уменьшать суточное потребление килокалорий на 2%, чтобы не набирать лишние килограммы, — отметила Волынкина.

Ранее фитнес-тренер Мария Осипенко рассказала, что не набрать вес на отдыхе поможет принцип так называемой «радужной» диеты. Она пояснила, что данный принцип заключается в большом количестве разнообразных овощей и фруктов, а также зелени в рационе. Кроме того, нужно следить за балансом в еде и напитках. Так, стоит пить больше чистой воды, чтобы в организме не возникало застоев.