Трамп: США при нём не платили выкуп за заложников

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Пандемия коронавируса не влияет на оказание плановой медпомощи жителям Подмосковья. Об этом в интервью в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава Московской области Андрей Воробьёв.

Мы не закрыли плановую помощь. Это критически важно, потому что мы боремся за жизни тех, у кого совершенно другие заболевания. Осенью у нас плановая помощь работает. Да, в напряжённом режиме,...