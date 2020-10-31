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Трамп: США при нём не платили выкуп за заложников

21:37, 31 октября 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Dominique A. Pineiro/US Joint Staff via globallookpress.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти при нём не платили выкуп за находившихся в плену граждан страны.

Таким образом он прокомментировал проведении операции на севере Нигерии, в результате которой был освобождён американец. Об этом он сообщил на выступлении его сторонников во время выступления в штате Пенсильвания.

Наши военные вчера (30 октября- NEWS.ru) освободили заложника в далекой стране.... Мы безопасно вернули заложника, многие заложники безопасно вернулись. Я ничего за это не платил,цитирует его ТАСС.

Как писал NEWS.ru, захваченные пиратами у берегов Экваториальной Гвинеи трое российских моряков освобождены.

Нападение на научно-исследовательское судно Djibloho и грузовое судно Rio Mitong произошло в гвинейском порту Луба в мае. Российская сторона пыталась договорится о выкупе за заложников, но переговоры несколько раз срывались. В сентябре пираты угрожали убить россиян, писал NEWS.ru.

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