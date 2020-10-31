Трамп: США при нём не платили выкуп за заложников

https://static.news.ru/photo/005f2fb2-1bac-11eb-8e2c-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: Dominique A. Pineiro/US Joint Staff via globallookpress.com/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти при нём не платили выкуп за находившихся в плену граждан страны.
Таким образом он прокомментировал проведении операции на севере Нигерии, в результате которой был освобождён американец. Об этом он сообщил на выступлении его сторонников во время выступления в штате Пенсильвания.
Наши военные вчера (30 октября- NEWS.ru) освободили заложника в далекой стране.... Мы безопасно вернули заложника, многие заложники безопасно вернулись. Я ничего за это не платил, — цитирует его ТАСС.
Как писал NEWS.ru, захваченные пиратами у берегов Экваториальной Гвинеи трое российских моряков освобождены.
Нападение на научно-исследовательское судно Djibloho и грузовое судно Rio Mitong произошло в гвинейском порту Луба в мае. Российская сторона пыталась договорится о выкупе за заложников, но переговоры несколько раз срывались. В сентябре пираты угрожали убить россиян, писал NEWS.ru.