Тотальное мусоросжигание: почему в России постоянно горят свалки

Летняя жара по традиции привела к всплеску возгораний как на легальных, так и на несанкционированных свалках мусора в разных регионах, что приводит к выбросу в атмосферу отравляющих веществ. Недавно на это обратили внимание в дочерней компании Ростеха, которая строит мусоросжигательные заводы. Там обвинили экологов в том, что они критикуют такой вид утилизации, но якобы не обращают внимание на полыхающие полигоны твёрдых коммунальных отходов (ТКО). NEWS.ru решил выяснить, насколько остро стоит проблема пожаров и можно ли покончить с ними благодаря строительству предприятий по «энергетической утилизации», к которым у зелёных возникают вопросы.

Количество пожаров в РФ в 2016–2019 годы. Из статистического сборника ФБГУ ВНИИ противопожарной обороны МЧС

Пожары на мусорных полигонах в последние дни вспыхивали в Чувашии , Башкортостане , Ростовской , Ярославской , Ленинградской и Омской областях, а также в Краснодарском крае . Как правило, горят либо незаконные свалки, либо переполненные объекты, где часто не соблюдаются правила утилизации отходов.

Арам Нерсесян/РИА Новости

По данным статистического сборника «Пожары и пожарная безопасность в 2016–2019 годы», который издаётся ФГБУ ВНИИ противопожарной обороны МЧС, за последнюю пятилетку количество возгораний на «обособленных свалках бытовых и промышленных отходов» фиксировалось следующим образом: в 2016 году таких ЧП было всего четыре, в 2017-м — пять, в 2018-м — 10, а в 2019-м — 65 869. Очевидно, что столь взрывной скачок в позапрошлом году (по 2020 году данные не обнародованы) не отражает реального положения дел и, скорее всего, связан с изменением системы статистического учёта, благодаря которому исключено понятие «загорание», а все случаи неконтролируемого горения рассматриваются и учитываются как пожары.

По оценкам исполнительного директора экологического правозащитного центра «Беллона» Артёма Алексеева, вероятнее всего, за последние годы таких пожаров стало больше.

Если рассматривать предыдущие десятилетия, в том числе советские времена, то сейчас гораздо больше отходов, которые могут возгораться, в первую очередь разновидности пластика. Поэтому пожаров действительно стало больше. Это вполне очевидно, потому что больше становится отходов, города и площади свалок разрастаются, а новые технологии по переработке у нас пока ещё не внедрены. МЧС ведёт статистику по крупным пожарам на свалках, которые горят по несколько дней. Но эта статистика недостаточно хорошо ведётся, потому что на некоторые пожары МЧС не реагирует. Бывают какие-то локальные местечковые пожары или, например, на свалках жгут провода, чтобы извлечь металлы, из-за чего происходят небольшие возгорания. Ещё есть локализованные поджоги, на которые пожарные не выезжают. Артём Алексеев исполнительный директор экологического правозащитного центра «Беллона» исполнительный директор экологического правозащитного центра «Беллона»

Как рассказал NEWS.ru лидер движения «Зелёная альтернатива» Олег Митволь, качественной статистики пожаров на полигонах в современной России не ведётся. Хотя такие инциденты гораздо опаснее для человека, чем природные возгорания, также представляющие большую проблему

Видимо, так жить легче — без понимания того, как и отчего горит. У нас ведётся статистика по горящим лесам, но пожары на мусорных полигонах намного более вредные для человека, тем более что свалки часто находятся рядом с городской чертой или даже на территориях городов. Но по сообщениям СМИ, практически ежедневно то там, то здесь происходят пожары на полигонах. Это происходит и из-за переполненности полигонов, и из-за того, что никто не занимается проблемой свалочных газов, которые легко воспламеняются. На единицах объектов управляющие компании занимаются решением проблемы свалочных газов (в основном предприятия в Подмосковье), потому что это приводит к удорожанию. Стараются экономить, при этом создавая проблемы для здоровья жителей. Олег Митволь бывший замруководителя Росприроднадзора бывший замруководителя Росприроднадзора

Воспользовавшись сезонным всплеском пожаров, входящая в Ростех компания «РТ-Инвест», которая получила от государства крупный подряд на строительство мусоросжигательных заводов, принялась обличать экологов. Дескать, те критикуют её технологию, а реальную угрозу представляют свалки, «окуривающие» страну токсичным дымом.

Только за последнее время вредные выбросы, по экспертным оценкам, составили совокупно сотни тонн высокотоксичных веществ и парниковых газов. При этом только за неделю в зоне выбросов вредных веществ оказались совокупно более 3 млн человек. И это только случаи, которые были зафиксированы надзорными ведомствами, — заявили в «РТ-Инвесте» в конце мая.

В компании обвинили экологов в том, что они «формируют негативное мнение о строительстве заводов, тем самым противодействуя технологической реформе отрасли обращения с отходами, цель которой — сокращение и в дальнейшем полный отказ от полигонного захоронения».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Опрошенные NEWS.ru эксперты в области охраны природы не согласились с данным утверждением. Как подчёркивает Митволь, мусоросжигательные заводы и пожары на свалках — это совершенно разные вещи.

Основная проблема [таких заводов] заключается в том, что у нас фактически несортированные отходы и в воздух будут подниматься диоксины, а проблема горящих полигонов — это проблема экономии и отклонения от нормативных документов. У каждого полигона есть проект эксплуатации, в каждом проекте должно быть решение по свалочным газам. Но, к сожалению, за этим никто не следит или чем-то залепляют глаза, чтобы [проверяющие] это не видели, — отмечает эколог и экс-чиновник.

Также Митволь привёл в пример практику использования рекультиванта. Официально так называется вещество промышленного либо ископаемого происхождения, предназначенное для улучшения и восстановления почвы для дальнейшего повышения её плодородия. Но в ряде регионов, как подчёркивает собеседник NEWS.ru, «до сих пор засыпают карьеры промышленными или канализационными отходами и называют это рекультивантом».

Олег Митволь Сергей Фадеичев/ТАСС

Артём Алексеев критику со стороны компании «РТ-Инвест» назвал попыткой переложить проблему с больной головы на здоровую, в духе «давайте мы будем заботиться о том, чтобы свалки у нас меньше горели, но при этом будем сами же сжигать отходы». По его мнению, и то и другое плохо, но горящие свалки — это проблема, решаемая на уровне органов местного самоуправления, администраций и МЧС. Что касается мусоросжигательных заводов, то ранее он сомневался, что их строительство будет осуществляться с учётом мнения местных жителей, а также экологических и социальных вопросов.

Санитарно-защитная зона вокруг мусоросжигательного завода — всего один километр. То есть на этом расстоянии не должно быть ни одного жилого дома. Но и такая санитарная зона не даёт гарантий безопасности для людей, которые будут жить рядом с мусоросжигательными заводами. При нашей системе экологического надзора я не уверен, что реально будет действовать даже заявленная трёхступенчатая система очистки. В Европе же на мусоросжигательных заводах действует пятиступенчатая система очистки, — отмечал Алексеев.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал, что разработанная российскими чиновниками новая схема обращения с отходами выглядит так, будто долгожданная реформа этой сферы сведётся не к экологичной переработке, а к приоритету мусоросжигания. Об этом же свидетельствует множество последних законодательных изменений, явно рассчитанных на поддержку этого направления как за счёт государства, так и потребителя.

Экологи видят за этим лоббизм госкорпорации «Ростех», которая собирается построить десятки мусоросжигательных заводов по всей стране. Такая стратегия грозит и вовсе поставить крест на цивилизованной переработке отходов, так как подобные предприятия могут начать забирать сырьё, подлежащее экологичной и безвредной утилизации. Можно ожидать и передела рынка, занятого крупными игроками, такими как компания, принадлежащая сыну бывшего генпрокурора РФ Игорю Чайке.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В апреле 2021-го глава Росприроднадзора Светлана Радионова утверждала , что в стране зарегистрировано 4803 места скопления мусора. Кроме того, ежегодно ведомство обнаруживает около 12 тысяч мигрирующих свалок, и лишь 70 объектов имеют законное разрешение на временную эксплуатацию. На момент формирования нацпроекта «Экология» (2019 год) в регионах, по данным того же ведомства, насчитывалось 8323 свалки, в том числе 916 — на территории городских округов. При этом, как отмечали в Счётной палате РФ, федеральный проект «Чистая страна» предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки, что исключает возможность реализации поставленной Владимиром Путиным цели ликвидировать все такие объекты в границах городов.

Близка к критической и ситуация с официальными полигонами. При существующих темпах роста объёмов ТКО (1–2% в год) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024-го, а в 17 из них — до 2022-го. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет, — заявили в Счётной палате.

По состоянию на 2019 год в России было образовано 65 млн тонн отходов, это 450 кг на человека. При этом только 7% перерабатываются, а остальные продолжают отправляться на свалки и полигоны.