Есть десерты, вкус которых возвращает нас в детство, к маминым угощениям на кухне и праздникам с запахом ванили. Один из таких — легендарный торт «Наполеон». Пышный, многослойный, с нежным заварным кремом и хрустящими коржами — приготовить его в домашних условиях не только реально, но и интересно!
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 600 г;
- масло сливочное — 400 г (очень холодное!);
- яйца — 1 шт.;
- вода холодная — 150 мл;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- щепотка соли.
Для крема:
- молоко — 1 л;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 250 г;
- мука — 3 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- масло сливочное — 150 г.
Пошаговый рецепт
- В большую емкость натрите обязательно замороженное сливочное масло на крупной терке (или нарежьте мелкими кубиками).
- Вводите муку и хорошо растирайте смесь в крошку.
- В другой емкости перемешайте яйцо, воду, уксус и соль.
- Влейте жидкость в крошку и быстро замесите тесто. Не тратьте много времени — такое тесто любит холод и скорость!
- Разделите тесто на 10–12 равных кусочков, заверните в пленку и отложите в холодильник минимум на один час (в идеале — на ночь).
- Разогрейте духовой шкаф до 200 градусов.
- Раскатайте каждый кусочек теста в тонкий круг (диаметр ~24 см).
- Перенесите на пергамент и проколите вилкой по всей поверхности.
- Выпекайте каждый коржик 7–9 минут до золотистости.
- Остудите и сложите стопкой. Один из коржей можно раскрошить — он пойдет на обсыпку.
- В кастрюле взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром.
- Добавьте муку, хорошо размешайте, чтобы не было комков.
- Влейте молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая.
- Поставьте на средний огонь и варите, пока не загустеет, не переставая мешать.
- Снимите с огня и введите сливочное масло, а после размешайте до однородности.
- Остудите крем, пока он не станет комнатной температуры.
- Обильно смазывайте коржики кремом.
- Соберите торт, слегка прижимая слои.
- Обмажьте бока и верх, обсыпьте крошкой из оставшегося коржа.
- Накройте пищевой пленкой, поставьте в холод минимум на шесть часов (а лучше — на ночь).
- Готово! Наслаждайтесь нежнейшим наполеоном!
- Этот торт становится только вкуснее с каждым часом. Коржи пропитываются кремом, и вы получаете тот самый классический вкус, который невозможно забыть.
Советы по приготовлению
- Используйте весы — точность в выпечке решает все!
- Для более воздушного крема можно заменить часть молока на сливки.
- Хотите ускорить процесс? Выпекайте сразу по два коржа на двух противнях.
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