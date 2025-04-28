Есть десерты, вкус которых возвращает нас в детство, к маминым угощениям на кухне и праздникам с запахом ванили. Один из таких — легендарный торт «Наполеон». Пышный, многослойный, с нежным заварным кремом и хрустящими коржами — приготовить его в домашних условиях не только реально, но и интересно!