Есть десерты, вкус которых возвращает нас в детство, к маминым угощениям на кухне и праздникам с запахом ванили. Один из таких — легендарный торт «Наполеон». Пышный, многослойный, с нежным заварным кремом и хрустящими коржами — приготовить его в домашних условиях не только реально, но и интересно!

Ингредиенты

Для теста:

  • мука — 600 г;
  • масло сливочное — 400 г (очень холодное!);
  • яйца — 1 шт.;
  • вода холодная — 150 мл;
  • уксус 9% — 1 ст. л.;
  • щепотка соли.

Для крема:

  • молоко — 1 л;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 250 г;
  • мука — 3 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • масло сливочное — 150 г.

Пошаговый рецепт

  • В большую емкость натрите обязательно замороженное сливочное масло на крупной терке (или нарежьте мелкими кубиками).
  • Вводите муку и хорошо растирайте смесь в крошку.
  • В другой емкости перемешайте яйцо, воду, уксус и соль.
  • Влейте жидкость в крошку и быстро замесите тесто. Не тратьте много времени — такое тесто любит холод и скорость!
  • Разделите тесто на 10–12 равных кусочков, заверните в пленку и отложите в холодильник минимум на один час (в идеале — на ночь).
  • Разогрейте духовой шкаф до 200 градусов.
  • Раскатайте каждый кусочек теста в тонкий круг (диаметр ~24 см).
  • Перенесите на пергамент и проколите вилкой по всей поверхности.
  • Выпекайте каждый коржик 7–9 минут до золотистости.
  • Остудите и сложите стопкой. Один из коржей можно раскрошить — он пойдет на обсыпку.
  • В кастрюле взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром.
  • Добавьте муку, хорошо размешайте, чтобы не было комков.
  • Влейте молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая.
  • Поставьте на средний огонь и варите, пока не загустеет, не переставая мешать.
  • Снимите с огня и введите сливочное масло, а после размешайте до однородности.
  • Остудите крем, пока он не станет комнатной температуры.
  • Обильно смазывайте коржики кремом.
  • Соберите торт, слегка прижимая слои.
  • Обмажьте бока и верх, обсыпьте крошкой из оставшегося коржа.
  • Накройте пищевой пленкой, поставьте в холод минимум на шесть часов (а лучше — на ночь).
  • Готово! Наслаждайтесь нежнейшим наполеоном!
  • Этот торт становится только вкуснее с каждым часом. Коржи пропитываются кремом, и вы получаете тот самый классический вкус, который невозможно забыть.

Советы по приготовлению

  • Используйте весы — точность в выпечке решает все!
  • Для более воздушного крема можно заменить часть молока на сливки.
  • Хотите ускорить процесс? Выпекайте сразу по два коржа на двух противнях.

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