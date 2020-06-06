Толстой рассказал об итогах онлайн-общения Путина с деятелями культуры

https://static.news.ru/photo/6342c9d4-a7ff-11ea-bf2c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Толстой Фото: kremlin.ru

Деятели культуры надеются, что общение с президентом России Владимиром Путиным будет способствовать грамотному выводу учреждений культуры из карантина. Такое мнение высказал советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

Мы немного озабочены, что проект плана по выводу основных мероприятий не очень пока выглядит убедительно. Мы надеемся, что эта встреча как-то поможет пересмотреть проект плана в сторону увеличения поддержки учреждений культуры, — сообщил он РИА Новости.

Он подчеркнул, что по итогам встречи правительство сформирует свои предложения по восстановлению этой сферы.

Путин провёл встречу с деятелями культуры, в ходе которой поговорил с поэтом и переводчиком произведений Александра Пушкина Джулианом Генри Лоуэнфельдом. Политик заявил, что у России хватит финансов для продвижения русской культуры. По его словам, деньги есть, несмотря на низкие цены на нефть.

В ходе онлайн-общения глава государства сообщил, что в 2024 году к 225-летию Александра Пушкина будет создан цифровой ресурс о творчестве поэта. Глава государства отметил, что 2024 год фигурирует неспроста: великому литератору исполнится 225 лет, писал NEWS.ru.