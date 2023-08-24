TikTok оштрафовали на 2 млн рублей за четыре ролика с пропагандой ЛГБТ Суд в Москве оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за ролики с пропагандой ЛГБТ

Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Московский суд обязал компанию TikTok выплатить штраф в размере 2 млн рублей за публикацию четырех видеороликов с демонстрацией нетрадиционных отношений, сообщает ТАСС, ссылаясь на вердикт судьи Тимура Вахрамеева. Как уточняется, администрация платформы ранее отказалась удалять материалы, содержащие пропаганду ЛГБТ.

Признать компанию TikTok виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить этой организации наказание в виде штрафа на сумму 2 млн рублей, — сказал судья.

Ранее также стало известно о решении суда оштрафовать Telegram за отказ локализовать данные в России. Разбирательство велось по иску от частного лица. Причиной судебных разбирательств стала жалоба гражданки РФ, которая требовала удалить ее личные данные из Telegram-канала «Антигост». Она посчитала, что опубликованная информация порочит ее честь и достоинство. В том числе ее возмутило то, что раскрыты данные о том, что ранее она имела украинское гражданство. В ходе судебного разбирательства было решено взыскать с компании 50 тысяч рублей.

На этом фоне эксперт Урван Парфентьев также заметил, что, несмотря на штрафы за неудаление информации, никто в последнее время не высказывался относительно блокировки Telegram на территории РФ.