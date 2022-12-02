Тезке Лаврова отказали в выдаче посылки из-за санкций против министра URA.RU: тезке Лаврова отказали в выдаче посылки из-за санкций против министра

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Россиянину Сергею Лаврову отказали в выдаче посылки из Португалии из-за санкций, введенных против министра иностранных дел России, сообщает URA.RU. В тексте отказа говорится, что блокировка заказа последовала ввиду того, что имя Сергея Лаврова значится в списке людей, на которых наложены ограничения на экспорт и импорт товаров.

Уважаемый покупатель! Информируем, что ваш заказ заблокирован в связи с тем, что имя Сергея Лаврова фигурирует в списке импортеров/экспортеров с ограничениями или запретами на импорт, — говорится в сообщении.

Глава МИД РФ в октябре заявил, что Россия сдержанно отвечает на «экономическую агрессию», однако ее терпение не безгранично. По словам дипломата, странам, разговаривающим на «языке санкций», следует помнить, что Москва имеет возможности защитить свои национальные интересы.

Ранее американская платформа Twitch заблокировала канал россиянина с ником russiangas1, круглосуточно снимавшего работающую газовую плиту. Житель Ростова-на-Дону запустил стрим (онлайн-трансляцию) под названием From Russia With Love («Из России с любовью»), во время которого под аккомпанемент российских песен работали газовые конфорки.