Тероборона и бомбоубежища: как реализуется «режим готовности» в Москве Столичный метрополитен рассматривает возможность организации территориальной обороны, а специальные службы занимаются проверкой подземных укрытий

Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В России действуют четыре уровня готовности к военной угрозе в связи с частично объявленным военным положением. В Москве введен «уровень повышенной готовности». NEWS.ru разбирался, как это реализуется на практике, узнав что, к примеру, Московский метрополитен рассматривает возможность организации территориальной обороны из своих сотрудников, а специальные службы занимаются проверкой бомбоубежищ. Подробности — в материале NEWS.ru.

Росгвардия и не только

19 октября Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, после которого была введена система четырех уровней угроз. В Москве — «уровень повышенной готовности», третий по мягкости из четырех предусмотренных.

Мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и др. будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами, и в основном в рабочем режиме, — в тот же день написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Усиление мер безопасности на наиболее важных городских объектах ещё находится в стадии проработки, рассказал NEWS.ru источник в системе московского транспорта. По данным источника, 19 октября, когда был введен режим повышенной готовности, департамент транспорта московской мэрии запросил службу безопасности метрополитена о том, какие меры могут быть приняты. Спустя неделю служба безопасности метрополитена ответила, что в качестве базового сценария рассматривается задействование Росгвардии, а там, где её не хватит, прорабатывается вопрос формирования при необходимости отрядов территориальной обороны из работников метро, подлежащих мобилизации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кровати, унитазы и татами

Примерно через неделю после введения режима готовности москвичи заметили в больницах указатели, ведущие к местам входов в бомбоубежища, то есть подготовленные для этой цели подвалы. Появилась информация о том, что для столичных бомбоубежищ разрабатываются унифицированные указатели. Подготовку бомбоубежищ ресурсы столичной мэрии не афишируют, но многие москвичи с ней уже столкнулись. Сергей, преподаватель единоборств в школе в центре Москвы, рассказал NEWS.ru, что остался на данный момент без спортзала.

Занимался в школе с детьми, спортзал был в полуподвальном помещении. Часть его оказалась в реестре бомбоубежищ. Сейчас занятия пока прекращены, непонятно, когда возобновятся. Родители начали возмущаться, им говорят: если история раскрутится, спортзал точно не откроется — он не совсем соответствует нормам, так как расположен в полуподвале. В той части, где по бумагам бомбоубежище, разломали душевые, поставили койки, — описывает Сергей.

Надежда Загордан до сентября была муниципальным депутатом в Измайлово и продолжает следить за жизнью своего района.

В «сталинках» в Измайлово были завезены в один подвал унитазы (жители возмущались, что бэушные), а во второй дом — двухъярусные койки. Завозилось все усилиями [ГБУ] «Жилищник». Но вообще люди не знают, где им прятаться, если что-то случится. У нас, например, подвалы не везде есть в домах, иногда кварталы целые без подвалов, а метро неглубокого заложения или вообще наземное, как метро «Измайловская», — рассказывает она.

Куда бежать

Официальной информации о бомбоубежищах немного. Например, корреспондент NEWS.ru обнаружил в районной газете Троицка «Городской ритм» информацию о том, что находящееся в городском округе бомбоубежище в Институте ядерных исследований заняло второе место на окружном конкурсе «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны II группы» (то есть вмещающее от 150 до 600 человек).

До этого убежища из некоторых районов города — два километра, население Троицка — 60 тысяч человек, все в Институте ядерных исследований явно не спасутся. Есть ли ещё в Троицке бомбоубежища, в районной газете не описывалось. В пресс-службе МЧС Москвы NEWS.ru подтвердили, что смотр-конкурс бомбоубежищ проводится ежегодно, но в этом году пока нет планов публиковать все его результаты по Москве.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин ещё летом заинтересовался, что происходит с бомбоубежищами в его избирательном округе, на юго-востоке Москвы.

Информаций о бомбоубежищах долгое время нигде не было, и даже на мой депутатский запрос отвечали, что якобы это тайна. Почему это тайна, выяснилось на примере района Некрасовка. Нам рекомендовали обращаться в учебно-консультационные пункты гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Они есть в каждом районе в ГБУ «Жилищник». Я пришел в этот учебно-консультационный пункт, и специалист мне ответил, что бомбоубежищ в Некрасовке нет, — рассказал Ступин NEWS.ru.

Некрасовка — район за МКАД рядом с Люберцами, построен недавно, туда осуществляется массовое переселение по программе реновации.

Понимаете, просто нет! Новый район, официально зарегистрированных только больше 100 тысяч. Я стал узнавать, куда можно скрыться, если что. Все думают — в метро. Но [станции метро, построенные после распада СССР,] не соответствуют требованиям ГО и ЧС. У нас по этому поводу есть официальный ответ. Есть требования по вентиляции, по запасам воды, по резервуарам для фекалий. По Некрасовке официально стоит, что надо укрываться в подвалах. Я живу в 17-этажном доме — подвал всех не вместит, и нормальной системы вентиляции там нет. [Бомбоубежища есть] в районах, строившихся в Советском Союзе. Например, в [соседнем с Некрасовкой] Новокосино неплохо оборудованы несколько бомбоубежищ. И то те, в которых сейчас работают автосервисы. Все остальное — запущено, — резюмирует Ступин.

В пресс-службе МЧС Москвы NEWS.ru заявили, что специальных мер в связи с объявленным режимом готовности управление министерства по Москве не проводит. Бомбоубежищами управляет не МЧС, а департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столичной мэрии. На момент публикации материала NEWS.ru не удалось получить комментарий от его пресс-службы.