Терапевт рассказала о пользе русской бани для здоровья Терапевт Тимощенко: баня повышает иммунитет и выводит из организма токсины

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Русская баня оказывает благоприятное влияние сразу на несколько аспектов здоровья, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. В частности, по ее словам, баня повышает устойчивость иммунитета к инфекциям и обеспечивает дезинтоксикацию организма за счет обильного потоотделения.

Регулярное посещение бани способствует тренировкам дыхательной и сердечно-сосудистой систем, предотвращает болезни суставов, а также благоприятно влияет на обмен веществ, отметила специалист. Помимо всего прочего, баня хорошо расслабляет мышцы и помогает снять эмоциональное напряжение, — отметила специалист.

Ранее основатель Школы банного мастерства, банщик и травник Василий Ляхов рассказал, что баню не стоит посещать людям с хроническими заболеваниями в период их обострения, а также психическими и неврологическими заболеваниями, поскольку любая внештатная ситуация может привести к тому, что человек обожжется кипятком или травмируется об острую грань. Специалист также назвал противопоказаниями для посещения парной или сауны повышенную температуру, высокий риск образования тромбов и состояние алкогольного опьянения.