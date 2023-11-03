Врач рассказал, кому нельзя ходить в баню Банщик Ляхов: людям с психическими заболеваниями нельзя ходить в парную

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Людям с психическими и хроническими заболеваниями не стоит посещать баню, рассказал NEWS.ru основатель Школы банного мастерства, банщик и травник Василий Ляхов. По его словам, также противопоказаниями для посещения парной или сауны являются высокая температура, высокий риск образования тромбов и состояние алкогольного опьянения.

Нельзя посещать баню в период обострения любых хронических заболеваний, особенно язвенных, чтобы не возникло внутренних кровотечений, а также в послеоперационный период, когда ткани срастаются и нагрев может привести к внутреннему кровотечению. Женщинам в период месячных в середине цикла не стоит ходить в баню. Перед — можно, после — можно, в самую активную фазу не стоит. При психических заболеваниях, таких как эпилепсия, в баню ходить нельзя. Любая внештатная ситуация может привести к тому, что человек обожжется кипятком либо о печку или травмировался об острую грань, — объяснил Ляхов.

Банщик уточнил, что после черепно-мозговых травм минимум год нельзя посещать баню, после инсульта и инфаркта необходимо месяц «пожалеть» себя, а потом консультироваться с врачом. Более того, стоит отказаться от бани или сауны при долгих незаживающих ранах. Также он посоветовал быть аккуратнее людям с варикозным расширением вен.

Здесь нужно смотреть природу заболевания: если просто не выдержали клапаны в венах и полопались, поэтому там произошло расширение вен, а кровь в порядке и тромбов нет, тогда ходить в баню можно и даже нужно. А если варикозное расширение вен связано с тромбообразованием, тогда надо решить все вопросы с кровью, а потом уже идти в парную, — сказал Ляхов.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что в бассейне и сауне существует риск заразиться различными инфекциями, среди них грибковые заболевания пальцев ног. Он уточнил, что многие не идут после этого в больницу, из-за чего грибок может разрастись на всю ступню и пяточную область.