Терапевт развеял четыре мифа о первой помощи при укусе змеи Терапевт Асанов заявил, что при укусе змеи нельзя отсасывать яд из раны, а также накладывать жгут и бегать

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Терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов заявил NEWS.ru, что при укусе змей необходимо помнить о правиле «четырех не»: не отсасывать яд, не прижигать рану, не накладывать жгут и не бежать. По его словам, в первом случае речь идет о намеренном расширении поврежденного участка тела, что грозит ухудшением состоянии пациента. Медик добавил, что польза от такой манипуляции является мифом.

Несмотря на мнение, что пациенту нужно расширить рану и пытаться отсосать яд, на самом деле делать это категорически не рекомендуется. Подобные травматичные манипуляции на месте укуса могут ухудшить состояние пациента. Прижигать ранку неэффективно, потому что поверхностное воздействие раскаленным предметом не способно снизить действие яда, проникшего в кровь, — подчеркнул Асанов.

Он добавил, что жгут нельзя накладывать выше места укуса — это лишь ухудшит состояние пострадавшего, провоцируя гангренозные явления и повышая риск летального исхода, так как жгут вызывает застой крови и даже омертвение ткани, но распространение яда не задерживает.

Даже если вы оказались в лесу один, нельзя поддаваться панике и бежать к людям. Интенсивное движение ускорит кровоток, а с ним — распространение яда по организму. Вызовите помощь по телефону, если же находитесь в зоне плохого приема мобильной связи, не спеша, размеренно двигайтесь к ближайшему населенному пункту, — отметил Асанов.

Терапевт также заявил, что в ожидании бригады скорой помощи лучше уложить пострадавшего, промыть место укуса водой, обработать антисептиком, наложить повязку, обеспечить обильное питье и принять антигистаминные препараты при их наличии.

Ранее биолог Павел Глазков предупредил, что при встрече со змеей важно проявлять осторожность, ни в коем случае не брать ее в руки, так как животное может укусить, обороняясь. По его словам, лучше вообще не приближаться к пресмыкающемуся, независимо от того, является ли оно ядовитым или нет.