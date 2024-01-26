Назван топ-3 незаменимых для мужского здоровья микроэлементов Терапевт Тимощенко: главными элементами для мужчин являются цинк, селен и железо

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В топ-3 незаменимых для мужского здоровья химических элементов входят цинк, селен и железо, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, цинк отвечает за нормальную работу иммунной системы, состояние кожи, волос и ногтей, а также участвует в сперматогенезе.

Селен входит в состав многих ферментов, влияет на фертильность, иммунную систему, работу щитовидной железы, состояние волос и ногтей. Содержится в орехах, чесноке, креветках, фисташках, гречневой крупе, рыбе. Железо входит в состав гемоглобина, оказывает влияние на синтез эритроцитов, обеспечивает питание клеток, влияет на многие важные процессы в организме, — отметила Тимощенко.

В беседе с NEWS.ru терапевт подчеркнула, что самыми важными витаминами для мужского здоровья являются витамины D, C, A, E, B9 и B6. Она отметила, что витамин D регулирует обмен кальция и фосфора, поддерживающего работу щитовидной железы, и влияет на фертильность представителей сильного пола.

Эндокринолог Оксана Михалева ранее посоветовала отказаться от фастфуда, снеков, жирной и жареной пищи, а также от свежих овощей и фруктов при простуде. По ее словам, богатая клетчаткой пища в первые дни болезни будет вызывать чувство тяжести в желудке. Лучше отдать предпочтение супам на нежирном курином или рыбном бульоне, запеченным овощам, крупам, отварному куриному мясу, кисломолочным продуктам и подсушенному хлебу.