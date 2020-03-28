https://static.news.ru/photo/0441e10e-715e-11ea-9411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцы компаний и офисов по всей России увеличили заказы на тепловизоры. С помощью этого дорогого и узкоспециализированного устройства можно уже на входе в офис выявлять больного сотрудника и отправлять его домой до того, как он передаст вирус коллегам.

Тепловизоры ценой в 300-500 тыс. рублей вслед за медицинскими масками и гречкой стали ещё одним дефицитом в России. Об этом первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» (РСИ) Иван Андриевский рассказал в интервью радио Sputnik.

Надо сказать, что на рынке объём тепловизоров очень малый. Это количество не рассчитано на такую угрозу и такую пандемию заболевания, как сейчас. Можно точно сказать, что на всех желающих тепловизоров не хватит, — сказал общественник.

По его мнению, устройства, которыми обычно пользуются лишь военные и спасатели, следует отправлять в места большого скопления людей, а не каждому, кто захочет его купить.

Было бы разумно сказать, что тепловизоры — это товар стратегического значения. Желательно, чтобы государство из продажи реквизировало их и раздавало по целевому назначению, — отметил Андриевский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России хватает производственных мощностей для производства тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, 27 марта в Росздравнадзоре зарегистрировалась компания, которая будет выпускать до 300 тысяч тестов в сутки. 28 марта другая компания расширила производство, чтобы выпускать до 50 тысяч тестов ежедневно.