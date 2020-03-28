В России хватает производственных мощностей для производства тестов на коронавирусную инфекцию.
Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко,
Мы не видим на сегодня дефицита производственных мощностей, — резюмировал министр
Как ранее сообщал NEWS.ru, в Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавируса. Новый метод диагностики позволит получить результат за 90 минут.
По последним данным, в РФ выявлено 1264 случая заражения COVID-19. За последние сутки коронавирус нашли у 228 человек. 5 заболевших скончались, 49 человек выздоровели.
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