https://static.news.ru/photo/56d395a2-70eb-11ea-bb71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России хватает производственных мощностей для производства тестов на коронавирусную инфекцию.

Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передаёт ТАСС. По его словам, 27 марта в Росздравнадзоре зарегистрировалась компания, которая будет выпускать до 300 тысяч тестов в сутки. 28 марта другая компания расширила производство, чтобы выпускать до 50 тысяч тестов ежедневно.

Мы не видим на сегодня дефицита производственных мощностей, — резюмировал министр

Как ранее сообщал NEWS.ru, в Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавируса. Новый метод диагностики позволит получить результат за 90 минут.

По последним данным, в РФ выявлено 1264 случая заражения COVID-19. За последние сутки коронавирус нашли у 228 человек. 5 заболевших скончались, 49 человек выздоровели.