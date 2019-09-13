https://static.news.ru/photo/3fbd5612-d59d-11e9-a913-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Четверг, 12 сентября, в Москве стал вторым самым тёплым днём за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе. Как сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, температура в столице совсем немного не дотянула до абсолютного рекорда.

Не хватило ровно 0,1 градуса до абсолютного рекорда 1932 года, не дотянули. Но это 12 сентября 2019 года в Москве стало вторым по теплу за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, — цитирует Тишковца РИА Новости .

Метеоролог пояснил, что 12 сентября максимальная температура в Москве достигла отметки 26,3 градуса.

Как писал News.ru, ранее в столице был побит рекорд 12 сентября 1955 года, когда столбики термометров показывали 25,4 градуса. А днём ранее был преодолён рекорд 1972 года.