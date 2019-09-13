https://static.news.ru/photo/3fbd5612-d59d-11e9-a913-fa163e074e61_660.jpgФото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Четверг, 12 сентября, в Москве стал вторым самым тёплым днём за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе. Как сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, температура в столице совсем немного не дотянула до абсолютного рекорда.
Не хватило ровно 0,1 градуса до абсолютного рекорда 1932 года, не дотянули. Но это 12 сентября 2019 года в Москве стало вторым по теплу за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, — цитирует Тишковца РИА Новости.
Метеоролог пояснил, что 12 сентября максимальная температура в Москве достигла отметки 26,3 градуса.