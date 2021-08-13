Тело пассажира нашли на месте крушения Ми-8 на Камчатке

На месте крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке найдено тело одного из пассажиров. Об этом сообщается на сайте СКР.

Вертолёт был обнаружен утром 13 августа на дне озера Курильское. У него отломана хвостовая часть, а остальной корпус цел.

Установлено местоположение вертолёта на дне озера на глубине 110 метров, также обнаружено тело одного из пассажиров. Рассматривается техническая возможность извлечения вертолёта из воды, — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что по уголовному делу, возбуждённому по факту крушения, допрашиваются работники ООО АК «Витязь-Аэро», которые осуществляли помощь в навигации полёта вертолёта. До этого был допрошен руководитель ООО «Турист», который организовал экскурсию на вертолёте.

Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа. На его борту находились 16 туристов, из которых выжили девять. Ещё семь пассажиров и один член экипажа числятся пропавшими без вести. В СКР назвали три вероятные причины крушения вертолёта — ошибка пилота, погодные условия, техническая неисправность.