Телеведущий Евгений Попов оценил идею вернуть смертную казнь в России

Телеведущий и депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Попов назвал деградацией возврат к смертной казни в РФ. По его мнению, ни одна страна мира, где исполняются смертные приговоры, не может считаться цивилизованной. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Множество подонков, которые заслуживают высшей меры, однако всё ещё живы и сидят в российских лагерях особого режима. Террористы, серийные убийцы, педофилы, etc. Но возврат к исполнению смертных приговоров — деградация. Мораторий, пожалуй, единственное положительное достижение ельцинской эпохи, — говорится в сообщении.

Как подчеркнул парламентарий, страны, в которых применяется смертная казнь, не могут считаться цивилизованными, это также относится и к США, Японии и Белоруссии.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допустил возрождение смертной казни в России. Об этом он написал в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл». Зорькин считает, что вопрос о смертной казни нельзя полностью закрыть, пока существуют умышленные убийства.

По мнению члена СПЧ Евы Меркачёвой, возвращение смертной казни в России невозможно, поскольку нельзя исключать следственные и судебные ошибки. Комментируя предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева о введении смертной казни для педофилов, правозащитница отметила, что маньяков и педофилов не останавливает то, что их могут казнить, — в момент совершения преступления им всё равно.