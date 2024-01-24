Технолог развеял миф о популярном средстве борьбы с плесенью Технолог Меньшиков: перекись неэффективна для полного избавления от плесени

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Распространенное мнение о пользе перекиси водорода в борьбе с плесенью является справедливым лишь отчасти, рассказал в беседе с Пятым каналом технолог службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков. По его словам, это средство неэффективно для полного избавления от вредного грибка.

Если где-то споры плесневого грибка были обнаружены и их обработали перекисью водорода, возможно, поверхностная дезинфекция будет сделана в полном объеме. Но если где-то грибок более глубоко, то перекись водорода, конечно, не поможет, — пояснил специалист.

Он добавил, что сегодня существуют более агрессивные к плесени препараты, специально предназначенные для глубокого проникновения в различные поверхности. По словам эксперта, плесневый грибок любит места без достаточной циркуляции воздуха и с повышенной влажностью. Иногда споры залезают под плитку или в стыки, например когда течет крыша или стена потеряла герметичность.

Решить проблему плесени в доме поможет периодическая просушка помещений, в том числе обычными вентиляторами, посоветовал Меньшиков. Он подчеркнул, что в борьбе с грибком важно найти причину его появления и устранить ее. Для удаления самой плесени можно использовать специальные средства с дезинфицирующими элементами в составе.

Ранее врач-терапевт Вероника Лисицкая предупредила, что при использовании домашнего увлажнителя воздуха необходимо поддерживать влажность в помещении на уровне не выше 70%. При влажности выше этого показателя возникают условия для возникновения плесени и размножения вредоносных бактерий.