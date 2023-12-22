Терапевт назвала опасность слишком сухого воздуха в доме Врач Лисицкая: сухой воздух в доме способствует распространению вирусов

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Слишком сухой воздух в доме или в квартире является одной из причин распространения респираторных инфекций, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт Вероника Лисицкая. По ее словам, недостаток влаги в воздухе мешает эффективной защите дыхательных путей человека.

Если воздух сухой, то слизи меньше, она не может эффективно работать, движение ресничек нарушается, из-за чего больше вирусов может попасть в дыхательные пути человека и вызвать воспаление. Кроме этого, в сухом воздухе капли с вирусом летят дальше и сохраняются в воздухе дольше, что увеличивает риски заражения, — объяснила врач.

Эксперт подчеркнула, что увлажненный воздух в доме имеет преимущества, в том числе для людей с бронхиальной астмой, когда частицы пыли, пыльца или шерсть животных оседают с каплями влаги и не разносятся по помещениям. Поэтому специалист посоветовала использовать в квартире увлажнители. Воду в них заливать рекомендуется только чистую — бутилированную, дистиллированную, деминерализованную, родниковую или артезианскую. Соли, растворенные в обычной воде из-под крана, попадая в увлажненный воздух, оказываются в дыхательных путях, что не способствует укреплению здоровья, добавила специалист.

При использовании увлажнителя необходимо учитывать, что при влажности выше 70% возникают условия для возникновения плесени и размножения вредоносных бактерий, поэтому увеличивается риск появления кашля и различных аллергических реакций.

Ранее врач-терапевт Андрей Рябков также объяснил, что при оптимальной влажности воздуха в доме или квартире бактериям и вирусам сложнее распространяться. Специалист подчеркнул, что при сухом воздухе частицы пыли и грязи попадают в организм человека.