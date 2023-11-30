Терапевт раскрыл, зачем поддерживать влажность воздуха дома Терапевт Рябков: вирусам сложнее распространяться при оптимальной влажности

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При оптимальной влажности воздуха в доме или квартире бактериям и вирусам сложнее распространяться, пояснил врач-терапевт Андрей Рябков. В беседе с LIFE.ru специалист подчеркнул, что при сухом воздухе частицы пыли и грязи попадают в организм человека. Из-за этого возникает раздражение слизистых оболочек носа и горла, а также усиливаются симптомы респираторных заболеваний.

Оптимальный уровень влажности уменьшает распространение вирусов и бактерий в воздухе. При недостатке влаги частицы пыли и грязи не оседают на поверхностях, а попадают в организм человека через органы дыхания, — пояснил врач.

Также недостаточная влажность воздуха может спровоцировать шелушение кожи. Сухой воздух не подходит и для мебели: на ней могут появиться трещины. Рябков посоветовал проветривать помещение, регулярно проводить влажную уборку и использовать увлажнитель воздуха. При этом важно следить, чтобы не превышались оптимальные значения влажности, так как это грозит появлением плесени.

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