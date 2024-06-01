Тарифы ЖКХ вырастут в России: когда, на сколько, кто заплатит больше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Через месяц в России будут проиндексированы тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Насколько вырастут цены, где тарифы вырастут сильнее всего, сколько придется платить в Москве?

Когда в России вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля в России тарифы услуги жилищно-коммунального хозяйства будут проиндексированы в среднем на 10%.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский отметил в беседе с агентством ПРАЙМ, что повышение тарифов ЖКХ традиционно происходит в июле, однако в 2023 году ее не было и россиян ждет первая индексация цен на ЖКУ за полтора года.

«В данном случае речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах. Цены на услуги ЖКХ значимо не менялись с 2022 года, за это время многое изменилось», — объяснил Гиринский причины для индексации.

В понятие «коммунальные услуги» включены холодная и горячая вода, электричество, подача тепла, водоотведение, газоснабжение, твердое топливо, вывоз мусора. Кроме того, есть графа «прочие услуги». Их предоставляют иные организации, заключившие договор лично с собственником жилья, это может быть оплата за радио, телеантенну, телефон. Стоимость содержания и ремонта жилья останется неизменной — решение об изменении платы за них принимают местные власти или сами жители, причем в любое время.

В ноябре 2023 года правительство РФ утвердило показатели предельно допустимого роста тарифов ЖКХ по регионам. По расчетам Минэкономразвития, в 2024 году тарифы ЖКХ вырастут на 9,8%, в 2025 году — на 5,7%, в 2026 году рост составит 4%. В это входит индексация цен на газ для всех категорий потребителей (в 2024 году — на 4,2%, в 2025 году — на 1,2%), дополнительная индексация тарифов на передачу электроэнергии (в 2024 году — на 3,1%, в 2025 году — на 1%) и индексация цен на электричество для населения (в 2024 году на 2,9%, в 2025 году на 1%).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Где цены на ЖКХ вырастут сильнее всего

Постановление правительства РФ определяет предельный рост тарифов по регионам, который ограничивает решения местных властей. Сильнее всего цены с 1 июля могут вырасти в Забайкалье — на 15%, это максимум для всех регионов России. Минимальная планка повышения — в Хакасии, 4%.

В Москве индексация тарифов будет в пределах 11%, в Подмосковье — 10,7%, в Санкт-Петербурге — 9,8%, в Ленобласти — 10,2%. В Крыму, Марий Эл, Коми и Якутии тарифы вырастут до 9,5%, тот же индекс действует для Приморского и Хабаровского краев, Курской, Новосибирской, Ростовской и Самарской областей. До 10% составит рост во Владимирской, в Калужской, Орловской, Смоленской и Тамбовской областях.

Какие тарифы ЖКХ будут в Москве

По данным портала правительства Москвы, с 1 июля 2024 года плата за ЖКУ в столице вырастет в среднем на 9,8%. Некоторые тарифы различаются в Москве и Новой Москве (ТиНАО).

Тарифы составят:

холодное водоснабжение — 59,80 руб. за м³ (+17,4%);

водоотведение (канализация) — 45,91 руб. за м³ (+14,9%);

центральное отопление — 3217,19 руб. за гигакалорию (+10,5%);

горячее водоснабжение — 272,14 руб. за м³ (+11,9%);

электроэнергия в домах без электроплит — 6,99 руб. за кВт⋅ч (+8,7%);

в домах с электроплитами — 6,15 руб. за кВт⋅ч (+8,7%); либо днем — 7,45 руб. за кВт⋅ч (+7,8%), ночью — 3,02 руб. за кВт⋅ч (+15,3%); либо в пиковое время — 8,94 руб. за кВт⋅ч (+8,6%), в полупиковое время — 6,15 руб. за кВт⋅ч (+8,7%), ночью — 3,02 руб. за кВт⋅ч (+15,3%);

вывоз мусора — 846,43 руб. за м³ (+0,55%);

газ в ТиНАО будет стоит 8,05 руб. за м³ (+22,3%) для бытовых нужд и 7,34 руб. за м³ (+11,2%) за отопление;

газ в остальных округах — 9,00 руб. за м³ (+11,2%) и 7,08 руб. за м³ (+22,4%) соответственно.

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