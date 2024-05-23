«Где справедливость»: депутат сравнил уровень зарплаты в Москве и регионах Депутат Коломейцев возмутился уровню зарплат в Москве и регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Депутат ГД от КПРФ Николай Коломейцев на парламентских слушаниях по вопросу совершенствования налогового законодательства возмутился разнице в зарплатах москвичей и жителей других регионов России. По его словам, необходимо «выровнять бюджетную обеспеченность», передает корреспондент NEWS.ru.

Средняя зарплата в Москве 135 тысяч, а в других регионах — 45. Где справедливость? НДФЛ кто получит? Москва, Петербург? Первое, с чего надо начинать справедливость бюджета, это выравнивание бюджетной обеспеченности, — сказал Коломейцев.

Он также обратил внимание, что в РФ «неадекватный» размер МРОТ. Депутат указал, что в странах Балтии уровень минимального размера оплаты труда от 3,5 до пяти раз выше, чем в России.

Литва, Эстония, Латвия — от 3,5 до пяти раз выше у них МРОТ, чем у нас. И в результате что получается? Мы вроде повышаем на 18–20%, но кто из сидящих в зале на 19 тысяч, заплатив ЖКХ, купив одежду, полечившись, может прожить? Никто, — резюмировал Коломейцев.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев выразил мнение, что россияне должны получать зарплату не меньше 100 тысяч рублей. По его словам, цены в стране растут «не по дням, а по часам».

Депутат считает, что сегодняшние доходы граждан ориентированы на советские времена, однако, как напомнил парламентарий, в СССР все было бесплатное, а сейчас нужно платить за образование, медицину и социальное обеспечение. Арефьев подчеркнул, что зарплата выросла только там, где есть военно-промышленные комплексы, и у военных.